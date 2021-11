Aurea : sur les 9 euros

(Boursier.com) — Aurea grimpe de 2% sur les 9 euros ce vendredi, alors que le groupe a affiché au 3ème trimestre un chiffre d'affaires de 51,9 ME, en progression de +74% (75% en organique) par rapport au 3ème trimestre de l'exercice 2020, qui subissait toujours significativement les effets de la crise de la Covid-19. En cumul sur 9 mois, le chiffre d'affaires 2021, en croissance organique de +55%, ressort également en progression de +14% en données publiées par rapport à la même période en 2019.

Aurea précise que malgré une moindre visibilité dans le secteur automobile, la tendance favorable du 1er semestre 2021 s'est poursuivie au 3ème trimestre sur l'ensemble des pôles.

Pour le pôle Métaux et Alliages, l'activité est demeurée bien orientée durant le 3ème trimestre (+73%), dans un contexte de difficultés sur le plan des approvisionnements en matières premières, néanmoins bien gérées par le groupe grâce à son expérience des marchés tendus et compétitifs. La visibilité sur les carnets de commandes s'est réduite, notamment dans les alliages d'aluminium exposés au secteur automobile, qui poursuivent toutefois leur diversification vers d'autres débouchés tels que l'emballage. Les alliages de cuivre ont bénéficié d'une bonne dynamique du secteur du luxe (laitons sans plomb) ou de la mobilité électrique (cuivres tellure).

"Les perspectives sont incertaines, entre demande soutenue et prix bien orientés d'un coté, et tension sur les approvisionnements, les recrutements et les coûts indirects (électricité notamment) de l'autre" commente Portzamparc qui estime que globalement la visibilité reste "correcte", et que le management a déjà prouvé sa capacité à gérer des contextes compliqués et à préserver ses marges... "Nos prévisions sont relevées (CA 2021 212 ME vs 195 ME précédemment), tout comme notre TP qui passe de 7,2 à 8,4 euros" conclut l'analyste.