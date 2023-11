(Boursier.com) — Au 3ème trimestre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe AUREA s'élève à 60,5 ME en progression de +6% par rapport au 3ème trimestre de l'exercice 2022. A périmètre constant, l'évolution est de -32% en raison d'une demande peu soutenue sur les marchés industriels européens et de la décision stratégique d'arrêter la production de lingots d'aluminium et de reconvertir le site REGEAL sur la production de "sows".

En cumul sur les 9 premiers mois de l'exercice 2023, AUREA enregistre un chiffre d'affaires de 187,2 ME en retrait limité à -6% (-24% à périmètre constant) par rapport à la même période de 2022.

Au 30 septembre 2023, le Groupe AUREA disposait d'un montant de trésorerie brute confortable et d'un endettement financier net maîtrisé. Le Groupe a notamment intégralement refinancé au 3ème trimestre 2023 l'acquisition des 2 nouvelles filiales SWAN ALLOY UK et RVA.

Perspectives de l'exercice 2023

En raison de la situation sur plusieurs de ses métiers et marchés, avec une faible visibilité sur les carnets de commandes et un attentisme de la clientèle industrielle en Europe, AUREA se concentre sur l'amélioration de sa rentabilité.

Le Groupe procède notamment à une revue des activités jugées insuffisamment performantes. Dans ce contexte et par mesure de prudence, le Groupe n'envisage plus d'opérations de croissance externe à court terme malgré les opportunités qui se présentent.

Les efforts de recrutement sont maintenus malgré la tension persistante sur le marché de l'emploi dans les métiers industriels. Le Groupe poursuit également de façon satisfaisante l'intégration des 2 nouvelles filiales SWAN ALLOY UK et RVA, ainsi que la mise en oeuvre des synergies identifiées. Hormis les investissements de ces 2 sociétés principalement financés par l'ancien propriétaire après validation par la Commission Européenne, les décisions d'investissement pour la fin de l'exercice 2023 et 2024 seront prises avec une grande sélectivité.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2023, le 7 février 2024 après bourse.