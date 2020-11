Aurea : scénario en question

(Boursier.com) — Aurea recule de 0,6% à 4,80 euros, alors que l'activité du groupe au 3ème trimestre a reflété une amélioration par rapport au 2ème trimestre, soit +8,4%, malgré les effets de la Covid-19 qui ont continué de peser, notamment durant les mois de juillet et août. Ainsi, au titre du 3ème trimestre 2020, caractérisé par la fermeture de certaines usines en août, Aurea a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 29,8 ME, en recul de 24%.

En cumul, au 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 103,3 ME, en retrait de 27%. "Notre scénario annuel sera abaissé après un contact société" commente Portzamparc qui vise un cours de 5,04 euros en restant pour le moment à "conserver". "Si la performance du pôle Caoutchouc et développements est sans surprise, celle des Métaux & Alliages est meilleure qu'attendu et affiche un rebond de 25% par rapport au T2" commente l'analyste. "En revanche, le segment Produits dérivés du Pétrole a souffert de l'arrêt jusqu'à la mi-août de l'usine de régénération des huiles moteur usagées en raison de la baisse des cours du pétrole et de moindres livraisons de combustible dans un contexte climatique défavorable".