Aurea : réunion attendue

(Boursier.com) — Aurea monte de 2,8% à 8,65 euros ce jeudi, alors que le groupe a enregistré au 1er semestre 2021 un chiffre d'affaires de 110,9 millions d'euros en progression de +51% (+50% en organique) par rapport au 1er semestre 2020. Après une année 2020 marquée par les impacts liés à la crise sanitaire, le Groupe a retrouvé une activité satisfaisante, le chiffre d'affaires étant supérieur à celui du 1er semestre 2019 (+8%).

Grâce à une forte activité et à des charges opérationnelles maîtrisées dans un contexte de hausse des volumes, l'Excédent Brut d'Exploitation s'élève à 11,6 ME (1,8 ME un an auparavant), soit un taux de marge en hausse de 8 points à 10,4% du chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel courant ressort nettement bénéficiaire à hauteur de 8,1 ME au 1er semestre. Ainsi, le résultat opérationnel du 1er semestre s'élève à 7,6 ME.

A 1,6 ME, le coût de l'endettement financier net augmente (+ 0,8 ME) par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent, principalement en lien avec les intérêts sur la dette bancaire suite à la souscription de Prêts Garantis par l'Etat pour un montant de 20,3 ME. Le bénéfice net part du groupe s'établit à +4,4 ME, à comparer avec une perte de -2,1 ME sur le 1er semestre 2020.

Les performances opérationnelles du groupe au 1er semestre permettent de dégager une capacité d'autofinancement positive à 12,7 ME et un flux net de trésorerie lié à l'activité de 9,6 ME.

Au 30 juin, Aurea affichait une situation financière solide caractérisée par des capitaux propres de 62,1 ME (+6,8 ME par rapport au 31 décembre 2020) et un endettement financier net de 9,3 ME, en baisse de 6,9 ME. La trésorerie brute est de 47,6 ME (dont factor), en augmentation de 3,3 ME par rapport au 31 décembre 2020. Cette situation de trésorerie permet de respecter les engagements financiers, de lancer des investissements de développement industriel et de saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe.

Perspectives affichées

Le groupe bénéficie de carnets de commandes globalement bien orientés, ce qui devrait lui permettre de poursuivre la dynamique tracée au 1er semestre 2021. Aurea se montre prudemment optimiste quant aux performances du 2e semestre, même si la visibilité reste limitée, notamment dans le secteur automobile, en raison des difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs.

Par ailleurs, la solidité financière du groupe permet à Aurea de rester en veille pour saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe afin de renforcer ses parts de marchés ou de développer de nouvelles activités.

Portzamparc parle d'une "solide publication", qui devrait conduire à relever ses attentes annuelles (PZP EBE 10,1 ME) après la réunion de présentation (05/10), "même si le S2 est structurellement plus faible et régulièrement déficitaire... L'activité reste bien orientée malgré une visibilité limitée, notamment dans le secteur auto". Verdict : "conserver".