Aurea : reprise notable de l'activité

Aurea : reprise notable de l'activité









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Aurea affiche au 1er trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 54,8 ME en progression de +19% et de +17% en organique) par rapport au 1er trimestre de l'exercice 2020 et retrouve ainsi le niveau d'activité du 1 er trimestre 2019, et ce, sans impact significatif des évolutions de périmètre.

Cette dynamique bénéficie à l'ensemble des pôles.

Au 31 mars 2021, la structure financière demeure saine, avec un niveau de trésorerie confortable.

Les filiales du groupe qui ont souscrit des Prêts Garantis par l'État (P.G.E.) pour un montant de 20,5 ME en 2020, optent actuellement pour les amortir sur une durée additionnelle de 5 ans, avec un report du début d'amortissement de 1 an.