Aurea : reprise d'un site auprès de Suez

Aurea : reprise d'un site auprès de Suez









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Aurea annonce avoir acquis ce jour auprès du Groupe Suez les actifs du site de Beautor dans l'Aisne avec une reprise de l'ensemble du personnel.

Cette usine de régénération de solvants marque l'ouverture à un nouveau métier complémentaire aux activités du groupe.

Suite à cette acquisition, Aurea réorganise ses activités et crée un 4ème Pôle industriel dédié au recyclage des produits issus et destinés aux industries chimiques et pharmaceutiques.