Aurea : quelles conséquences ?

(Boursier.com) — Aurea rechute de plus de 4% à 3,70 euros ce vendredi. Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19) et des recommandations gouvernementales, le groupe a pris la décision d'arrêter progressivement au cours de cette semaine la production de ses usines françaises REGEAL, M LEGO et BROPLAST, ainsi que l'activité de collecte des huiles moteur usagées.

Les autres filiales du groupe poursuivent, à ce jour, leurs activités dans le respect des règles sanitaires préconisées par les autorités tout en respectant les normes de sécurité inhérentes à leur statut d'Industries Classées pour la Protection de l'Environnement, et en minimisant la présence physique du personnel sur les sites. En fonction de l'évolution de la situation, ces usines pourraient être amenées à réduire leur activité ou à fermer, sans qu'à ce stade un calendrier puisse être établi...

Freiner la progression du virus

Ces mesures visent avant tout à protéger la santé de tous les collaborateurs et à freiner la propagation du virus. La durée de fermeture dépendra de l'évolution de la situation sanitaire et des décisions gouvernementales.

Les salariés concernés par les arrêts d'activité bénéficieront des mesures mises en place par le gouvernement relatives à l'activité partielle. Il en sera de même pour les usines situées en Belgique selon les modalités gouvernementales locales.

Le groupe tiendra le marché informé des évolutions importantes...

Portzamparc parle d'une "décision sans surprise" (...) mais estime que l'impact marge devrait être limité grâce aux mesures de chômage partiel... "Si cette décision est limitée dans le temps (fin avril) les conséquences devraient être faibles grâce aux stocks des usines. La réduction d'activité des clients aura des conséquences sur l'activité du groupe. Nos prévisions seront abaissées après un contact société" précise l'analyste qui reste malgré tout à l'achat sur le dossier.