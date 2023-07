Aurea : priorités à suivre

(Boursier.com) — Aurea recule légèrement à 6,40 euros ce vendredi, alors que le groupe a réalisé au 2ème trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 71,5 ME, en progression de +5% par rapport à la même période de 2022, intégrant SWAN ALLOY UK et RVA.

A périmètre constant, le chiffre d'affaires sur la période est en retrait de 16%. Les tendances observées au 1er trimestre 2023 se sont prolongées au cours du 2nd trimestre, néanmoins dans une moindre ampleur, notamment dans le pôle Produits dérivés du pétrole.

Le pôle Métaux & Alliages, et en particulier la production de lingots d'aluminium, a continué à être affecté par une faible demande du secteur automobile...

Ainsi, sur l'ensemble du 1er semestre 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 126,7 ME en baisse de 11% et de -21% à périmètre constant. "Le groupe va se concentrer sur l'intégration de SWAN ALLOY UK et RVA, ainsi que sur le projet de réorganisation de Regeal" souligne Portzamparc qui vise un cours de 7 euros avec un avis à "conserver".