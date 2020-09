Aurea : les résultats semestriels ont basculé dans le rouge

(Boursier.com) — Avec les arrêts fractionnés de plusieurs usines au cours du 1er semestre 2020, le résultat opérationnel courant du groupe Aurea a basculé en perte de 2,3 ME (+3 ME un an plus tôt). Dans ce contexte particulier, le groupe annonce s'être attaché à préserver ses marges, mais le niveau d'activité a été insuffisant dans certaines filiales pour absorber les frais fixes. Le résultat net part du Groupe s'inscrit en perte à hauteur de 2,1 ME (+0,2 ME un an plus tôt).

Fortement impacté par les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 et de la période de confinement d'avril et mai 2020, en particulier dans le secteur automobile, Aurea avait vu son chiffre d'affaires semestriel reculer de 29% à 73,5 ME.

Aurea assure que sa situation de trésorerie lui permet de respecter ses engagements financiers et d'aborder sereinement la relance progressive de ses activités tout en programmant de nouveaux investissements industriels et en surveillant des opportunités de croissance externe.

La visibilité demeure cependant faible dans certains métiers du groupe qui restent tributaires de l'évolution de la situation sanitaire et économique tant en France qu'à l'international. Toutefois, depuis le début de l'été, des signaux encourageants de reprise sont perçus dans plusieurs activités, notamment celles évoluant dans le secteur automobile, ce qui devrait permettre d'améliorer la performance financière sur la fin de l'exercice.