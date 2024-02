Aurea : le chiffre d'affaires 2023 recule nettement à périmètre constant

(Boursier.com) — Au 4ème trimestre 2023, le chiffre d'affaires du groupe de recyclage des déchets Aurea a atteint 58,2 ME, en progression de +7% par rapport au 4ème trimestre de l'exercice 2022 (-25% à périmètre constant). Aurea annonce que cette évolution organique de l'activité reflète, d'une part une demande peu soutenue sur les marchés industriels européens et d'autre part, la décision stratégique d'arrêter la production de lingots d'aluminium et de reconvertir le site REGEAL sur la production de " sows ".

En cumul sur l'exercice 2023, Aurea enregistre un chiffre d'affaires de 245,4 ME, en retrait limité de -3% (-24% à périmètre constant) par rapport à l'exercice 2022.

La croissance du chiffre d'affaires du Pôle Métaux et Alliages (+3% et -25% à périmètre constant sur l'année) provient de la contribution des acquisitions réalisées sur l'exercice.

Compte-tenu d'une visibilité limitée sur les carnets de commandes et d'un attentisme de la clientèle industrielle en Europe, Aurea constate une faible visibilité à moyen terme et se concentre sur la mise en place de leviers visant à préserver sa rentabilité. Le groupe affirme que ses décisions d'investissement pour 2024 seront prises avec une grande sélectivité.