Aurea : la dynamique se prolonge

(Boursier.com) — Aurea affiche au 2ème trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 56 ME en progression de +104% (+101% en organique) par rapport au 2ème trimestre de l'exercice 2020, qui avait été fortement impacté par les perturbations liées la crise sanitaire de la Covid-19, avec une première période de confinement suivie d'une reprise économique lente et progressive.

Sur le 1er semestre de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires ressort, pour les mêmes raisons, en progression de +51% par rapport au 1er semestre de l'exercice 2020 (+ 50% en organique), et en progression de +7% à périmètre constant par rapport au 1er semestre de l'exercice 2019 (période avant-crise).

La bonne dynamique déjà observée durant le 1er trimestre 2021 s'est prolongée au 2ème trimestre 2021 et a bénéficié à l'ensemble des pôles.

Au 30 juin 2021, le niveau de trésorerie du Groupe lui assure le confort nécessaire pour lancer les investissements industriels projetés, financer et entreprendre les développements commerciaux identifiés, ou saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe.

Les filiales du Groupe qui ont souscrit des Prêts Garantis par l'État (P.G.E.) en 2020, ont opté pour les amortir sur une durée additionnelle de 5 ans, avec un report du début d'amortissement de 1 an.

Perspectives de l'exercice 2021

Sur le second semestre de l'exercice 2021, malgré un contexte de relatives incertitudes liées à la crise pandémique, aux tensions sur les prix d'achat des matières premières et services, aux pénuries dans les pièces de rechange ou encore aux difficultés de recrutement, le Groupe devrait pouvoir tirer avantage des perspectives encourageantes affichées par les carnets de commandes, et continuera de privilégier l'amélioration de sa rentabilité aux volumes de ventes.

Prochain rendez-vous : Résultats du 1er semestre 2021, le 29 septembre 2021 après bourse