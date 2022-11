Aurea : la croissance ralentit

(Boursier.com) — Le groupe Aurea a enregistré au troisième trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 57,2 ME, en progression de 10% sur un an. Dans un contexte à la fois de reflux des cours des matières premières et de pénurie de certains consommables nécessaires aux cycles de production, la dynamique d'activité est logiquement moins forte, notamment dans le pôle Métaux & Alliages. Compte tenu de l'exposition significative au secteur automobile, les activités dans les alliages d'aluminium sont notamment plus faibles durant ce trimestre tandis que les activités dans les alliages de cuivre démontrent une meilleure résistance, portées notamment par les secteurs du luxe, de la connectique et de la mobilité électrique.

En cumul sur les 9 premiers mois de l'exercice 2022, la croissance ressort à +22% par rapport à la même période en 2021 pour un chiffre d'affaires de 199,3 ME.

Aurea estime que sa visibilité sur les carnets de commandes est actuellement réduite, tant pour la fin de l'exercice 2022 que pour le début de l'exercice 2023, en particulier dans le pôle Métaux & Alliages dépendant de l'industrie automobile. Dans ce contexte, le groupe s'emploie à préserver ses marges tout en étant en mesure de proposer des offres compétitives à ses clients.