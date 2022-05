Aurea : forte hausse des revenus

(Boursier.com) — Aurea affiche au 1er trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 73,8 ME en progression organique de +34% par rapport au 1er trimestre de l'exercice 2021.

L'ensemble des pôles a profité d'une conjoncture porteuse.

Après un début d'exercice 2022 favorable, le retour de l'inflation à un niveau qui n'avait plus été atteint depuis de nombreuses années, les tensions géopolitiques avec en particulier le déclenchement de la guerre en Ukraine et les difficultés persistantes dans les chaînes logistiques et filières d'approvisionnement de certaines matières premières, réduisent la visibilité en termes d'activité pour plusieurs filiales et instaurent parfois un certain climat d'incertitude.

Néanmoins, fort de ses atouts, Aurea reste concentré sur l'amélioration et le développement de ses outils industriels, gages de la diversification de sa clientèle et d'amélioration de sa rentabilité...