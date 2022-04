Aurea : forte hausse des résultats

(Boursier.com) — En 2021, Aurea enregistre un chiffre d'affaires de 219,3 MEUR en augmentation de 52% et de +50% en organique par rapport à l'exercice précédent.

L'excédent brut d'exploitation est de 19,6 ME, il a été multiplié par plus de 3 en 2021 par rapport à l'exercice précédent, et le résultat opérationnel courant s'élève à 9,9 ME, en amélioration de 12,9 ME.

Le résultat net part du Groupe est bénéficiaire de 11,2 ME pour l'exercice 2021, à comparer avec une perte nette part du Groupe de 4,6 ME en 2020.

L'endettement financier net est de 14,7 ME.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 30 juin 2022, la distribution d'un dividende de 0,15 Euro par action au titre de l'exercice 2021. Les actionnaires pourront choisir entre un paiement du dividende en numéraire ou en actions.