Aurea : FLAurea Chemicals met en place un plan de continuité

(Boursier.com) — Aurea se mobilise pour accompagner ses clients qui se doivent d'assurer un plan de continuité de services en raison de la pandémie Covid-19. Ainsi, FLAurea Chemicals, filiale du Groupe Aurea, active dans la chimie des métaux non ferreux pour la fabrication de produits de niche à destination des industries du monde entier, adapte son organisation en mettant en place un plan de continuité d'activité afin d'approvisionner ses clients et leur permettre de maintenir leurs activités essentielles au service de l'intérêt général.

En effet, FLAurea Chemicals au travers de son activité de chlorure de zinc est un acteur stratégique et indispensable pour ses clients actifs dans le traitement des eaux de distribution (Suez Environnement) et surtout dans le domaine de la production pharmaceutique (Sanofi) où ses produits sont essentiels à la fabrication de médicaments dont certains sont vitaux comme l'insuline et de vaccins .

Cette poursuite d'activité s'effectue dans le strict respect des règles sanitaires préconisées par les autorités tout en respectant les normes de sécurité inhérentes à son statut d'Industrie Classée Seveso, seuil haut, et en minimisant la présence physique du personnel sur sites.

Le Groupe continuera d'adapter son organisation en fonction de l'évolution de la situation, des besoins de ses clients et des consignes gouvernementales.