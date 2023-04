Aurea : de la pression après les annonces

(Boursier.com) — Aurea recule de plus de 5% à 6,62 euros ce vendredi, alors que le groupe a enregistré en 2022 un chiffre d'affaires de 253,5 millions d'euros en augmentation de +16% par rapport à l'exercice précédent. La performance opérationnelle du Groupe est inférieure à celle de l'exercice précédent. Elle reflète l'accroissement des tensions inflationnistes et l'augmentation quasi-générale des cours des matières premières, en particulier au second semestre. La diminution des volumes vendus, en particulier à destination des clients du secteur automobile, a pesé sur le niveau en valeur absolue des marges, mais a cependant pu être partiellement compensée par la bonne maîtrise des coûts de production.

Ainsi, l'Excédent Brut d'Exploitation s'établit à 13,6 ME (19,6 ME en 2021). Le résultat opérationnel courant ressort à 5,5 ME (9,9 ME en 2021). Le résultat opérationnel s'élève à 5,4 ME (14 ME en 2021) comprenant notamment un produit non courant de 4,1 ME.

En tenant compte d'une charge nette d'impôt consolidée de 1,7 ME, le bénéfice net part du Groupe s'établit à 3 ME pour l'exercice 2022, à comparer à 11,2 ME en 2021.

Capacité d'autofinancement

La performance opérationnelle du groupe en 2022 a permis de dégager une capacité d'autofinancement à 14,2 ME, un niveau en recul mais satisfaisant compte tenu du contexte économique adverse observé sur la seconde partie de l'exercice. Les flux nets de trésorerie lié à l'activité s'élèvent à 12,8 ME, en progression de 9% grâce à une bonne gestion du besoin en fonds de roulement.

Au 31 décembre 2022, Aurea présente une situation financière solide caractérisée par :

- des capitaux propres de 69,1 ME en augmentation de 2,8 ME par rapport au 31 décembre 2021 ;

- un endettement financier net de 16,4 ME en augmentation de 1,7 ME incluant

- une trésorerie disponible de 40,8 ME

La situation de trésorerie permet ainsi au Groupe Aurea de respecter largement ses engagements financiers, d'assurer le financement des investissements industriels envisagés pour ses filiales, notamment ceux engagés en 2022 et dont l'achèvement est prévu courant 2023.

Le Conseil d'administration proposera exceptionnellement à l'Assemblée générale annuelle du 29 juin, de ne pas distribuer de dividende au titre de l'exercice 2022, afin de conserver la trésorerie dont une partie sera dédiée aux acquisitions de Real Alloy UK (désormais dénommée SwanAlloy UK) et de RVA (Récupération Valorisation Aluminium),

Perspectives affichées

Les tendances observées au dernier trimestre 2022 (tensions inflationnistes, manque de visibilité sur les carnets de commandes, notamment dans le secteur automobile, se traduisant par des baisses de volumes vendus, et des difficultés de recrutement de personnel) perdurent depuis le début de l'exercice 2023.

Le Pôle Produits dérivés du Pétrole devrait bénéficier du développement de son unité de traitement des filtres à huile et flexibles. Par ailleurs, dans le cadre de la création en 2022 de l'éco-organisme Cyclevia, Eco Huile a finalisé son inscription en février 2023, après révision des conditions d'enregistrement. Pour le Pôle Caoutchouc & Développements, les retards de livraisons de nouveaux véhicules de collecte de TDA Valorisation devraient se résorber courant 2023 et ainsi contribuer à l'essor de la collecte des déchets dans les garages automobiles et autres détenteurs. Enfin, le Pôle Chimie Pharma bénéficiera de la mise en service de la nouvelle colonne de distillation de Sargon intervenue fin mars 2023 pour poursuivre son développement.

Aurea est pleinement concentré sur l'intégration des deux nouvelles acquisitions stratégiques qui devraient significativement renforcer son positionnement dans les métiers de l'aluminium recyclé en France et en Europe. Il poursuivra également le renforcement de sa flexibilité financière, à laquelle il est historiquement attaché, ce qui lui permettra d'étudier le cas échéant de nouvelles opportunités de développement.

"Nos prévisions seront abaissées après la publication du CA T1 (le 03/05) et la réunion de présentation des résultats (le

10/05)" commente Portzamparc qui vise un cours de 7,40 euros avec un avis à "conserver".