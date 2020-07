Aurea : chiffre d'affaires semestriel en baisse de 29%

(Boursier.com) — Fortement impacté par les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 et de la période de confinement d'avril et mai 2020, en particulier dans le secteur automobile, le groupe Aurea a vu son chiffre d'affaires semestriel reculer de 29% à 73,5 ME.

Aurea constate depuis juin des signes d'amélioration progressive de son activité mais parle d'une visibilité encore faible à ce stade. Au 30 juin 2020, la situation de trésorerie demeurait solide, confortée au 1er semestre 2020 par l'obtention d'un crédit moyen terme de 5 ME auprès de Bpifrance et de 20,5 ME de prêts garantis par l'État auprès des partenaires bancaires habituels. Cela permet au Groupe de respecter ses engagements financiers, de poursuivre ses investissements et de saisir, le cas échéant, des opportunités de croissance externe.