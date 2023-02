Aurea affiche un chiffre d'affaires de 54,2 ME, en retrait de 4% au T4

(Boursier.com) — AUREA , l'un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour son chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2022 et en cumul de l'exercice 2022. Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 54,2 ME, en retrait de 4% par rapport au 4ème trimestre 2021, principalement dû à deux facteurs majeurs :

La fermeture traditionnelle de fin d'année des usines, consacrée aux opérations de maintenance, a été anticipée et volontairement prolongée compte tenu d'une visibilité réduite en fin d'exercice de la clientèle du pôle Métaux & Alliages. Cette décision a été prise afin, notamment, d'optimiser la production en minimisant les consommations énergétiques.

Une pénurie de matières premières depuis le mois de septembre qui n'a pas permis à la filiale FLAUREA CHEMICALS de redémarrer la production de chlorure de zinc.

Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires du Groupe ressort à 253,5 ME, en croissance de 16% par rapport à 2021, portée par les 4 pôles d'activité.

Situation financière du Groupe

Après avoir refinancé les investissements engagés au cours de l'exercice 2022, AUREA a conservé un niveau de trésorerie brut élevé au 31 décembre 2022, ce qui permet au Groupe d'augmenter sa marge de manoeuvre financière.

Dans un contexte économique plus incertain avec un nombre croissant d'entreprises en difficultés ou étant à céder, AUREA est en capacité d'étudier les opportunités de croissance externe qui pourraient se présenter.

Perspectives de l'exercice 2023

AUREA dispose aujourd'hui d'une faible visibilité sur l'évolution de ses carnets de commandes. Dans ce cadre, compte tenu des contraintes liées à l'évolution des prix énergétiques (électricité et gaz), le Groupe porte ses priorités sur la rationalisation des processus d'approvisionnement et de production, et fait preuve à la fois d'une grande prudence et de fermeté dans ses négociations commerciales.

AUREA a par ailleurs cédé le 30 décembre 2022 à l'associé dirigeant fondateur la participation de 60% qu'elle détenait dans sa filiale PLASTINEO qui a représenté en 2022, 0,3% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe. Ainsi, cette cession n'aura pas d'impact significatif sur le profil du pôle Produits dérivés du Pétrole comme sur celui du Groupe.

Enfin, le Groupe AUREA entend achever le programme d'investissements engagés en 2022, dont certains ont pâti de retards de livraison, notamment en ce qui concerne la flotte de véhicules de collecte. Par ailleurs, de nouveaux investissements industriels destinés notamment à améliorer les conditions d'approvisionnement dans le pôle Métaux & Alliages sont en cours d'étude et devraient être lancés prochainement.

Prochain rendez-vous : Résultats de l'exercice 2022, le 27 avril 2023 après bourse.