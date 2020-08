Auplata : prolongation du permis d'exploitation de Dorlin

Auplata : prolongation du permis d'exploitation de Dorlin









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Auplata Mining Group a fait part de l'obtention de l'extension de la durée de validité du permis d'exploitation (PEX) du site minier de Dorlin. Par arrêté du Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance et de la Ministre déléguée chargée de l'industrie, en date du 30 juillet 2020 et publié au Journal Officiel le 8 août 2020, la durée de validité du permis d'exploitation de mines d'or et substances connexes, dit 'Permis Dorlin', portant sur partie du territoire de la commune de Maripasoula (Guyane française), attribué à la Société Minière Yaou-Dorlin (SMYD), filiale à 100% d'Auplata Mining Group (AMG), a été prolongée jusqu'au 31 juillet 2020, sur une surface de 83,67 km2. La demande de renouvellement du PEX de Dorlin avait été sollicitée le 6 juillet 2015.

En accord avec le partenaire de SMYD, Réunion Ressources, une demande de concession d'une durée de 25 ans de mines d'or dite 'Concession Dorlin' a été déposée par SMYD le 2 juin 2020 auprès de la DGALN sur la surface du PEX Dorlin. La durée de validité du PEX Dorlin est ainsi prorogée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de concession déposée par SMYD le 2 juin 2020.