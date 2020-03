Auplata : production du premier lingot d'or par la nouvelle usine de Dieu Merci

(Boursier.com) — Auplata Mining Group annonce que les tests de la nouvelle usine de lixiviation de Dieu Merci sont maintenant terminés et ont été concluants.

Le premier lingot d'or AMG issu de l'usine de Dieu Merci a été produit, puis transporté et vendu à Cayenne.

AMG se dit heureux que l'ensemble des composants de l'usine de lixiviation, dont le système d'élution, soient complètement opérationnels. Ils permettront d'atteindre le niveau de production nominal dans les prochaines semaines...

Luc Gerard, Président - Directeur général d'AMG a déclaré : "Il s'agit d'un grand moment d'émotion pour toutes les équipes d'AMG : après des mois d'efforts nous avons pu procéder à la première fonte de lingot d'or issu de la nouvelle usine ! Pendant les périodes de tests, nous avons utilisé le minerai le plus pauvre afin de procéder aux ajustements nécessaires. Nous sommes aujourd'hui en mesure de démarrer une production constante et croissante. Je félicite toutes les équipes qui ont travaillé sans relâche et qui ont su maintenir la motivation malgré les incertitudes. Aujourd'hui, la crise du coronavirus nous amène à prendre les mesures préventives recommandées par les autorités, mais nous avons la tranquillité d'avoir une usine prête à tourner et à monter à son niveau de production optimum dès que possible. AMG Guyane rentre dans une nouvelle ère !"