Auplata : Point de situation sur la production d'or issue de la mine de Dieu Merci

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Auplata Mining Group - AMG confirme la montée en puissance de l'usine de production de Dieu Merci et annonce la coulée de deux nouveaux lingots d'or.

Les équipes d'AMG ont effet coulé le plus gros lingot d'or depuis la reprise de la production en 2020. Son poids avant raffinage s'élève à 43.650 grammes. Un second lingot d'or a été coulé, d'un poids avant raffinage estimé à 7.600 grammes. Le titre de ces deux lingots est estimé à 92% d'or fin.

Si bien afin d'être représentative, la production doit être lissée sur les 3 derniers mois d'opération, le Groupe AMG est heureux d'annoncer qu'à ce jour et au titre de l'exercice 2021, la production cumulée d'or avant raffinage s'approche des 70 kilogrammes d'or. Les équipes d'AMG visent de stabiliser la production mensuelle autour de 25 kilogrammes d'or. Des travaux d'optimisation sont en cours visant à permettre d'augmenter cette production mensuelle à partir du 2nd semestre 2021.

Ces bons résultats de production permettent à AMG Guyane de dégager, pour la première fois, une marge d'exploitation positive et génératrice de trésorerie.