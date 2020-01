Auplata : point d'avancement au 21/1

(Boursier.com) — Auplata fait un point d'avancement au 21/1/2020 sur ses activités.

AMG GUYANE

-Opérations

Suite à la signature de l'arrêté préfectoral complémentaire en date du 21 novembre 2019, les équipes s'organisent afin de finaliser la mise en production de l'usine Dieu Merci. A cet effet, une équipe de techniciens de SGS BATEMAN arrivera à la fin du mois en Guyane pour d'accompagner AMG dans les opérations de "hot commissioning" qui dureront de 30 à 45 jours, et permettront d'atteindre le niveau dit de "production nominale" de l'usine.

Suite à la réalisation d'une analyse technique, et afin de diminuer l'impact environnemental, de gagner en efficacité et de diminuer les coûts, il a été décidé que le minerai extrait des taillings sera acheminé jusqu'à l'usine via une pompe aspirante et non avec des pelleteuses et des camions comme initialement prévu. Il est espéré que cette alternative permette que la teneur de coupure retenue soit ramenée à 2,8 g/t (grammes par tonne), ce qui permettra d'augmenter le volume de minerai traité et la rentabilité globale de l'usine.

La capacité technique de l'usine de 300 t/j (tonnes/jour) pourrait, grâce à certains aménagements, être augmentée à 420 t/j, ce qui permettrait à AMG de gérer avec plus de flexibilité sa production d'or.

Il est également étudié le fait d'inclure un concentrateur de type "Knelson" qui permettrait de récupérer l'or libre non retenu par le processus de lixiviation.

-Exploration

AMG a le plaisir d'annoncer une nouvelle augmentation de ses ressources aurifères. Consécutivement à la deuxième campagne de forage "tarière profonde" réalisée au cours du 2nd semestre 2019, AMG a réalisé une mise à jour de l'estimation de ses taillings (estimation interne) sur le site de Dieu Merci.

Les ressources minérales "mesurées" et "indiquées" ont augmenté de +10%, passant de 45.000 onces d'or à 49 320 onces d'or. Les ressources inférées sont quant à elles estimées à 18 140 onces d'or.

Le total des ressources est estimé à 67.460 onces d'or.

Les équipes de géologues d'AMG travaillent également sur les extensions présentes dans le périmètre de l'AOTM dans le but d'accroître l'alimentation de l'usine de Dieu Merci et ainsi d'étendre la durée de vie de l'opération.

Ces travaux ont confirmé le potentiel de Dieu Merci au-delà des taillings avec des teneurs jusqu'à 15,6 g/t sur certains échantillons.

-Réhabilitation

Avec le souci constant d'aller au-delà des strictes obligations légales et réglementaires, AMG a, dans le cadre de sa démarche RSE, établi un partenariat avec l'école de la commune de Saint-Elie en participant à la création de la bibliothèque scolaire, outil pédagogique pour les enfants de l'école.

Concernant la reforestation, AMG a pris un engagement de restauration jusqu'à 100% des zones affectées au lieu des 30% réglementaires. Pour ce faire, la pépinière de 30.000 plants sur le site de Dieu Merci est en cours de finalisation.

COMPAGNIE MINIÈRE DE TOUISSIT

Une équipe de géologues s'est rendue au Maroc afin de visiter les installations et de poursuivre les travaux d'analyse du potentiel géologique de la mine de Tighza...