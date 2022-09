Auplata Mining : Remboursement partiel de la dette de Tribeca pour 5,5 ME et émission d'ORNANE de 2 ME

(Boursier.com) — Auplata Mining Group - AMG annonce, qu'à la suite de la requête de TRIBECA NATURAL RESOURCES FUND ("TNRF") et du Conseil d'administration du 12 septembre 2022, (i) qu'elle procèdera dans les plus brefs délais à un remboursement partiel de 5,5 ME de la créance en compte-courant détenue par TNRF à l'encontre de la société via la réalisation d'une augmentation de capital réservée et (ii) qu'elle a réalisé une émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (les "ORNANE") d'un montant total brut de 2 ME au profit d'un fonds d'investissement représenté par Yorkville Advisors Global LP.