Auplata Mining : le résultat financier a plombé les comptes 2021

(Boursier.com) — Auplata Mining Group dévoile ses comptes 2021 audités. En l'occurrence un EBITDA courant de 25,2 MEUR, contre 9,9 MEUR en 2020, soit une multiplication par x2,5 par rapport à 2020. Le résultat opérationnel courant atteint 11,21 ME, contre -3,77 ME en 2020 et le résultat opérationnel 10,10 ME, contre -5,33 ME en 2020.

Le résultat financier se monte à -14,8 MEUR, constitué des intérêts sur les avances en compte courant des actionnaires de références ainsi que d'éléments (dettes) estimés à la juste valeur. Le résultat net passe d'une perte de -17,5 MEUR en 2020 à une perte de -7,1 MEUR en 2021. Le chiffre d'affaires annuel ressort à 74,14 ME.

Les objectifs du Groupe pour l'exercice 2022 font état d'un résultat opérationnel courant positif pour l'ensemble des entités opérationnelles du Groupe à périmètre constant, c'est-à-dire AMG Guyane, AMG Pérou et CMT.