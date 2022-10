Auplata Mining Group : vif recul de production d'or avant affinage sur 9 mois

(Boursier.com) — Auplata Mining Group (AMG) effectue un point de situation sur la production du groupe au titre du 3e trimestre en Guyane française, au Pérou, et au Maroc.

Au Maroc

- Minerai traité : 92.840 tonnes au T3 soit 269.160 t sur 9 mois (214.000 t sur 9 mois en 2021)

- Concentré de Zinc : 800 tonnes au T3 soit 2.255 t sur 9 mois (1.960 t sur 9 mois en 2021)

- Concentré de Plomb : 6.065 tonnes au T3 soit 18.035 t sur 9 mois (14.155 t sur 9 mois 2021).

Au Pérou

- Minerai traité : 37.951 tonnes au T3 soit 104.543 t sur 9 mois (77.622 t sur 9 mois en 2021)

- Concentré de Zinc : 2.368 tonnes au T3 soit 7.688 t sur 9 mois (6.168 t sur 9 mois en 2021)

- Concentré de Plomb : 1.442 tonnes au T3 soit 4.058 t sur 9 mois (3.140 t sur 9 mois en 2021)

- Concentré de Cuivre : 163 tonnes au T3 soit 428 t sur 9 mois (217 t sur 9 mois en 2021).

En Guyane française

- Minerai traité : 14.517 t au T3 soit 31.947 t sur 9 mois (51.269 t sur 9 mois en 2021)

- Or produit avant affinage : 55.406 t au T3 soit 99.673 t sur 9 mois (276.019 t sur 9 mois en 2021).

- Titrage moyen d'or fin estimé (en %) : 92% au T3 et 92,2% sur 9 mois (93,4% un an plus tôt).