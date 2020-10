Auplata Mining Group : un bilan et compte de résultat synthétique "dans les meilleurs délais"

Auplata Mining Group : un bilan et compte de résultat synthétique "dans les meilleurs délais"









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Auplata Mining Group (AMG) réalise un point de situation sur l'arrêté de ses états comptables. AMG annonce que le Tribunal Mixte de Cayenne a octroyé la prorogation de la tenue de l'assemblée au plus tard le 30 novembre 2020. Conformément aux communiqués de presse en date des 30 avril 2020, 30 juin 2020 et 21 septembre 2020, la Société et les Commissaires aux Comptes du Groupe "font tous leurs efforts pour clôturer les comptes dans le respect des normes comptables internationales (IFRS) applicables aux opérations complexes intervenues en 2018 et 2019". Le Groupe publiera dans les meilleurs délais, par communiqué de presse, un bilan et compte de résultat synthétique.

La Société confirme son souhait de tenir physiquement l'assemblée générale d'approbation des comptes 2019, mi-novembre 2020 dans un lieu respectant les règles sanitaires liées à la Covid-19 et qui sera précisé ultérieurement.