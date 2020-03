Auplata Mining Group : succès du "hot commissioning"

(Boursier.com) — Auplata Mining Group annonce qu'à la suite de la signature de l'arrêté préfectoral complémentaire et des divers travaux préparatoires afférents, les opérations de "hot commissioning" se déroulent avec succès. L'extraction du minerai des différents bassins de résidus a été faite avec succès. Les teneurs contrôlées sont régulières. La trémie d'alimentation et le tamis vibrant sont prêts à recevoir le minerai provenant des bassins de résidus.

Réservoirs : les 8 réservoirs sont prêts à fonctionner, la quantité de charbon actif contenu dans les cuves fera l'objet d'ajustement en fonction du volume de minerai traité.

La préparation et la distribution des réactifs sont pleinement opérationnelles. Les systèmes de mesure et de contrôle des paramètres liés et les analyseurs en ligne sont également fonctionnels.

Le système d'élution a été mis en service. Le charbon chargé en or est prêt à être traité.

Le laboratoire sur site est opérationnel et en capacité d'analyser les échantillons de production et de procéder aux analyses environnementales requises.

À ce jour, l'ensemble des vérifications effectuées, à chacun des stades, ont eu des résultats satisfaisants.

Au vu du succès de la mise en production, à travers les opérations de "startup" et de "hot commissioning", l'unité de lixiviation de Dieu Merci va maintenant entrer dans une phase de montée en charge progressive. Les équipes d'AMG anticipent que l'usine devrait atteindre son stade de production dit "nominal", ou de pleine production, d'ici à quelques semaines. Pour rappel, la capacité maximale de traitement de l'usine est de 300 tonnes de minerai par jour.

Report des visites des actionnaires

Suite à la qualification par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de l'épidémie de coronavirus de "pandémie" et conformément aux prescriptions gouvernementales exprimées par Monsieur le Président de la République française le 12 mars 2020 et Monsieur le Premier ministre le 14 mars 2020, AMG n'a pas d'autre choix que de reporter à une date ultérieure la visite des actionnaires en Guyane française sur le site de Dieu Merci programmée le 20 mars 2020, dès que la situation sanitaire le permettra, ainsi que celle qui était prévue fin avril au Pérou.