Auplata Mining Group : solide performance en Guyane

(Boursier.com) — "En 2023, le groupe AMG a réalisé de bonnes performances dans ses activités minières. L'opération d'AMG en Guyane a enregistré ses meilleurs résultats depuis sa mise en production, AMG Pérou et la Compagnie Minière de Touissit au Maroc ont poursuivi la consolidation de leurs activités. La croissance significative des résultats opérationnels du 1er semestre 2023 s'est poursuivie au second semestre, permettant ainsi au groupe d'afficher une solide amélioration pour l'ensemble de l'année 2023", indique Luc Gerard Nyafe, Président du Conseil d'Administration d'Auplata Mining Group qui conclut : "Pour 2024, fort de la continuité de l'amélioration de notre excellence opérationnelle, des perspectives robustes de croissance sont espérées au niveau du groupe. Le groupe continuera à oeuvrer pour la création de valeur tant pour nos actionnaires que pour l'ensemble de nos parties prenantes",

Au Maroc

En 2023 au Maroc, la production de la Compagnie Minière de Touissit s'établit à un niveau comparable à l'année précédente.

Point sur le dossier "Office des Changes" du Maroc

En outre au Maroc, la Compagnie Minière de Touissit a informé le marché "qu'à la suite du contrôle effectué par l'Office des Changes, elle a été notifiée le 23 octobre 2023 de l'existence d'opérations considérées comme des infractions totalisant un montant de 376.157.000 MAD et pour lequel l'Administration des Douanes a procédé à une saisie conservatoire sur le fonds de commerce de la CMT, Le Procureur du Roi, après enquête et instruction du dossier, n'a retenu qu'une seule opération comme pouvant présenter un caractère irrégulier. Cette dernière opération porte sur un montant de 5.110.626,90 MAD (environ 471 kE) et l'amende y afférente, si le Tribunal, désormais en charge du dossier, considérait qu'il s'agissait effectivement d'une infraction, serait équivalente à 6 fois cette somme.

La CMT, tout en regrettant les perturbations générées par ce litige, "réitère sa pleine confiance dans les institutions et organismes nationaux et s'inscrit pleinement dans la dynamique de développement du Royaume en accompagnant la stratégie minière nationale notamment en ce qui concerne les métaux utiles au développement économique et technologique afin de contribuer à faire du secteur minier une locomotive du développement responsable et durable".

Au Pérou

Après un 1er trimestre 2023 marqué par une instabilité politique et sociale dans le pays, la relance de l'activité d'AMG Pérou au cours de l'année 2023 a été plus difficile qu'anticipée. Les 108.389 t de minerai traité ont permis de produire 4.243 t de concentré de plomb, 7.443 t de concentré de zinc ; et 399 t de concentré de cuivre.

En Guyane française

Avec plus de 412 Kilos d'or produit (157 kg en 2022) avant affinage, la Guyane française enregistre une année record. En effet, 2023 est la meilleure année depuis le début de la production en Guyane. Ceci s'explique essentiellement par : une production sur 12 mois complets, sans interruption ; un process technique maitrisé avec une alimentation en forte hausse ; des teneurs meilleures qu'attendu.