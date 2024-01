Auplata Mining Group : retour d'AG

(Boursier.com) — Auplata Mining Group (AMG) fait le point sur la tenue de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire convoquée sur seconde convocation, le vendredi 29 décembre 2023, qui devait notamment statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

A la suite des présentations portant sur l'activité minière du groupe, la stratégie et les résultats financiers, suivies de l'exposé synthétique des rapports des Commissaires aux comptes, les actionnaires ont adopté toutes les résolutions relevant de l'Assemblée générale ordinaire (1ère à 9ème résolutions).

L'exercice 2022 démontre une amélioration de la capacité de traitement des unités d'exploitation. Le Groupe estime que son évolution est rassurante, et le sera à nouveau en 2023. Les actionnaires ont approuvé les comptes annuels sociaux et consolidés 2022 ainsi que l'affectation du résultat de l'exercice 2022 et le programme de rachat d'actions.

Les actionnaires ont aussi approuvé une réduction des pertes antérieures telles qu'elles apparaissent au compte "report à nouveau" dans les comptes approuvés de l'exercice clos le 31 décembre 2022, après affectation, qui s'élèvent à -45.539.176,48 euros, par imputation sur le compte "Primes" qui sera ainsi ramené de 106.414.800,29 euros à 60.875.623,81 euros.

Les résolutions portant sur les délégations financières au Conseil d'administration relevant de décisions d'assemblée générale extraordinaire, n'ont pas pu être soumises au vote, faute de quorum.

Le mandat d'Alex Van Hoeken est renouvelé en qualité d'administrateur.

A l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration est ainsi composé de 7 membres : Luc Gérard (Président - Directeur général) ; Alex Van Hoeken (administrateur indépendant) ; la société Brexia International, représentée par José Maria Aragone (administrateur) ; Miguel de Pombo Espeche (administrateur) ; Fernando Jaramillo (administrateur indépendant) ; Ramon Carrasco (administrateur) ; Paul-Emmanuel de Becker Remy (administrateur indépendant).

Le résultat du scrutin global et des votes par résolution, des seules résolutions relevant de décisions de l'assemblée générale ordinaire, ainsi que la présentation effectuée lors l'assemblée sont disponibles sur le site internet de la société, rubrique Investisseurs/ Documents/ 2023/ Assemblées générales.