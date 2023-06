Auplata Mining Group : résultats encourageants pour le potentiel de lithium au Pérou

(Boursier.com) — Auplata Mining Group indique avoir réalisé sa première campagne d'exploration sur le projet minier de "San Miguel" dans la province de Cusco au Pérou, consistant à effectuer de la géochimie de surface dans l'objectif de corroborer la théorie du potentiel minéral dans les zones épithermales et porphyriques de cuivre (Cu), de molybdène (Mo) et d'or (Au).

Auplata précise que le projet d'exploration de "San Miguel" couvre 5.230 hectares et est caractérisé lithologiquement par une couverture volcanique miocène du Groupe Tacaza, des roches intrusives subvolcaniques, des ignimbrites dacitiques, des agglomérats andésitiques, des dépôts volcano-sédimentaires et des brèches hydrothermales, avec une altération argileuse avancée et de la silice vuggy.

" Ce type d'altération représente une preuve évidente de dépôts à haute sulfuration avec une gradation possible vers un gisement de type porphyre en profondeur. C'est au cours de cette campagne qu'ont été identifiés des brèches avec des teneurs anormales en lithium allant jusqu'à 387 ppm (partie par million) ", annonce le groupe.

Sachant que l'Institut Géologique Minière et Métallurgique du Pérou (INGEMMET) considère comme anomalie une teneur en lithium supérieure à 100 ppm dans la roche, Auplata va continuer sa campagne d'exploration sur ce permis afin de valider et évaluer le potentiel du projet d'exploitation du lithium et d'autres métaux. Les échantillons prélevés lors de cette campagne ont été analysés par le laboratoire certifié Bureau Veritas en utilisant la méthode ICP multi-éléments.