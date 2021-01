Auplata Mining Group réalise un nouveau point de situation de ses opérations minières sur le site de "Dieu Merci"

(Boursier.com) — Auplata Mining Group - AMG réalise un nouveau point de situation de ses opérations minières sur le site de Dieu Merci.

Début décembre, le troisième broyeur à boulets de l'usine de Dieu Merci a été mis en service. Le tonnage traité quotidiennement s'est approché des 300 tonnes certains jours. Le passage effectif à la production nominale de 300 tonnes/jour devrait être atteint au cours du mois de janvier 2021.

A la suite des nouvelles contraintes pour épaissir le débit important de pulpe et à l'augmentation de la charge de travail du broyeur primaire, des ajustements sont en cours avec d'une part la préparation d'un nouveau blending, plus adapté à la montée en puissance de l'usine, et d'autre part le montage de nouveaux pneus appropriés pour supporter la nouvelle charge de travail du broyeur primaire.

Outre les contraintes liées à la pandémie mondiale et aux fêtes de fin d'année, l'activité d'AMG en Guyane française ne s'est pas arrêtée, ce qui a permis la coulée avant la fin de l'année d'un nouveau lingot de 7.720 grammes d'or fin.

Luc Gérard, Président - Directeur général d'AMG, a déclaré : "J'adresse mes meilleurs voeux à nos actionnaires et à nos partenaires pour cette nouvelle année 2021 qui s'annonce de la meilleure des manières pour AMG avec la montée en puissance de l'usine de Dieu Merci qui atteindra bientôt sa production nominale ainsi que le retour à la normale des opérations péruviennes et marocaines. Cela, combiné aux prix des métaux et notamment celui de l'or, laisse présager une année 2021 de référence pour AMG."