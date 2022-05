Auplata Mining Group publie ses comptes non audités

(Boursier.com) — Auplata Mining Group indique ce jour que l'audit des comptes consolidés par le collège des Commissaires aux comptes est en phase finale de révision, le groupe mettant tout en oeuvre pour réduire le délai de publication des rapports. Une fois finalisés, dans les prochains jours, ces comptes annuels et consolidés ainsi que le Rapport annuel 2021, seront soumis au Comité d'audit et présentés, pour être arrêtés, au Conseil d'administration d'AMG. Ces documents seront mis en ligne sur le site internet de la société. Dans cette attente, il est présenté un résumé des comptes consolidés. La perte nette est réduite à 7,4 ME contre 17,5 ME un an avant. La perte nette part du groupe se situe à 14,4 ME contre 22,1 ME un an plus tôt. Le résultat courant est déficitaire de 4,2 ME, mais le résultat opérationnel est positif de 10,9 ME. Le résultat opérationnel courant atteint 11,2 ME. Le chiffre d'affaires totalise 74,1 ME contre 49,2 ME un an auparavant. Les capitaux propres reculent à 6,63 ME.

Le chiffre d'affaires d'AMG Guyane s'élève à 15,4 ME. Durant l'exercice 2021, malgré un arrêt forcé des opérations de "Dieu Merci" à la suite du jugement rendu par le Tribunal Administratif de la Guyane le 30 septembre 2021, la production d'or a atteint 285 Kg, proche de la production budgétée de 300 Kg. Le groupe estime à plus de 90% le taux de récupération de l'or et la qualité des titres or vendus sont, en moyenne, supérieurs à 92% d'or fin.

Le chiffre d'affaires de CMT s'élève à 42,7 ME avec un volume de traitement de 299 Kt (kilotonnes) alors que 314 Kt avaient été initialement budgétées en 2021. Cette baisse s'explique par les mouvements sociaux au 1er semestre 2021, qui ont depuis été résolus. noter que CMT a augmenté sa contribution en chiffre d'affaires de 7,3 ME grâce en partie aux prix des métaux en nette progression par rapport à 2020.

Le chiffre d'affaires d'AMG Pérou s'élève à 16 ME, une performance au-dessus du budget initialement établi pour 2021. La capacité de production d'AMG Pérou a augmenté en fin d'exercice à près de 400 TM (tonnes métriques) par jour. Cette augmentation de la production fait partie du plan stratégique de développement et d'augmentation graduelle des productions à venir. Le prix des métaux en nette progression par rapport à 2020 a contribué à cette augmentation.

Les charges externes et services augmentent (+7 ME), conséquence de l'accroissement des productions sur une période de 12 mois pleins pour les trois entités en opérations, mais également à la suite de l'inflation généralisée des produits et consommables enregistrée en 2021. Seule AMG Pérou présente des charges externes en baisse (-0,2 ME) par rapport à 2020. Les charges liées au personnel sont en légère baisse et s'élèvent à 14 ME. Les dotations aux amortissements et provisions sont stables et augmentent de +0,3 ME. L'Ebitda récurrent 2021 est de 25,2 ME contre 9,9 ME en 2020, soit une progression de 2,5x.

Les objectifs visés pour l'exercice 2022 sont une augmentation du chiffre d'affaires des entités AMG Pérou et CMT par une activité soutenue, des prix de ventes des métaux élevés, et un chiffre d'affaires en recul en ce qui concerne les activités en Guyane française, ainsi qu'une augmentation du chiffre d'affaires consolidé sur l'exercice 2022 et qu'un résultat opérationnel courant positif pour l'ensemble des entités opérationnelles du Groupe à périmètre constant, c'est à dire AMG Guyane, AMG Pérou et CMT. La crise internationale liée à la guerre en Ukraine et la pandémie de la Covid-19 restent des éléments pouvant impacter les opérations et la profitabilité des entités. L'augmentation des prix des consommables et les risques d'approvisionnement peuvent impacter la production des entreprises du groupe.