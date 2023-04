Auplata Mining Group : programme de désendettement ambitieux

(Boursier.com) — Conformément à son annonce du 26 décembre 2022, Auplata Mining Group a défini un programme de désendettement ambitieux devant être déployé durant l'exercice 2023, avec comme objectif la réduction significative de sa dette financière ainsi que de ses charges d'intérêt.

À ce titre, AMG confirme l'avancement des négociations avec ses actionnaires de référence et précise le contour de son programme de désendettement. La confiance que porte Luc Gérard dans le Groupe est confirmée par son implication dans le désendettement d'AMG tant en sa qualité de gestionnaire du fonds Tribeca Natural Resources Fund qu'en sa qualité d'actionnaire unique de Strategos Group et d'actionnaire minoritaire de Strategos Ventures Limited.

L'ensemble des opérations devrait permettre, sauf imprévus, une réduction de l'endettement comprise entre 61,5 ME et 75 ME, étant rappelé que le rapport sur les comptes semestriels arrêtés au 30 juin 2022 faisait état d'une dette financière de 115 ME. Dans le cadre de ces opérations, le Conseil d'Administration pourrait décider d'un regroupement d'actions conformément à la 19ème résolution de l'assemblée générale du 30 septembre 2022.