Auplata Mining Group pense être bénéficiaire à fin 2021

(Boursier.com) — Les comptes semestriels consolidés d'Auplata Mining Group publiés au 30 juin 2020 se composent de 6 mois d'opérations en Guyane française et au Pérou et de 4 mois des opérations réalisées au Maroc, consolidé depuis le 28 février 2020.

Sur la période, le chiffre d'affaires du groupe minier s'établit à 32,38 millions d'euros.

L'indicateur clé de performance (KPI) du Groupe AMG - le résultat opérationnel courant est de 4,2 ME au 1er semestre 2021 (-1,6 ME au 30 juin 2020).

Le résultat net d'Auplata Mining Group ressort toutefois en perte de -1,23 ME (-8,19 ME un an plus tôt).

Perspectives

Les activités du 2e semestre 2021 devraient s'inscrire dans la continuité du 1er semestre.

Le Groupe n'attend pas d'augmentation significative des productions, mais s'attend cependant à une augmentation des productions au Pérou en relation avec l'augmentation de la capacité de l'usine d'El Santo. Pour le dernier trimestre de l'année, celle-ci devrait augmenter sa production de 100 t/j à 400 t/j.

En Guyane française, l'usine de "Dieu Merci" devrait confirmer sa capacité de délivrer les 300 Kg d'or fin pour l'exercice 2021, cette estimation pourrait être légèrement revue à la baisse suite à la décision du 30 septembre 2021 du Tribunal administratif de la Guyane ayant prononcé la caducité de l'autorisation de production. Les perspectives relatives aux opérations en Guyane française sont étroitement liées à la mise en oeuvre des stratégies juridiques et autres suites au jugement du tribunal administratif de la Guyane du 30 septembre 2021. Suite à ce jugement, la société a interjeté appel et présenté une requête de sursis à exécution du jugement devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux courant octobre 2021.

Au Maroc, les activités devraient être légèrement plus soutenues que durant le 1er semestre 2021, les mouvements syndicaux ayant été résolus.

Le Groupe Auplata Mining Group estime raisonnable de viser un résultat opérationnel consolidé significatif. Il devrait pouvoir clôturer l'année sur un bénéfice.