Auplata Mining Group : nomination de Mr. Mohamed Ourriban

(Boursier.com) — AMG annonce la nomination de Mr. Mohamed Ourriban au poste de Directeur des Opérations Groupe. Mohamed Ourriban est diplômé de l'École des mines au Maroc et a poursuivi ses études supérieures à l'Institut National Polytechnique de Loraine et à l'Université Laval au Canada. Il cumule plus de 34 années d'expérience dans le secteur minier et a occupé des postes à haute responsabilité, notamment au sein des compagnies minières Managem et Iamgold. Ces cinq dernières années, il a occupé la fonction de Directeur général de la plus grande mine du Burkina Faso.

En plus de son expérience opérationnelle, Mohamed Ourriban a travaillé sur l'ingénierie des projets et a dirigé la recherche minière au sein de COREM, en partenariat avec des universités au Canada. Au cours de sa carrière il a travaillé sur de nombreuses mines en Amérique latine, en Afrique et au Canada.