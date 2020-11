Auplata Mining Group : mise au point avant l'AG

Auplata Mining Group : mise au point avant l'AG









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Auplata Mining Group fait un nouveau point sur les informations relatives à la prochaine Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 30 novembre 2020. Comme cela a été mentionné dans l'avis de réunion valant avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Obligatoires du 26 octobre 2020 et dans le communiqué de presse du 26 octobre 2020, l'AG se tiendra exceptionnellement à huis clos, "sans la présence des Actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle". Les actionnaires ont eu l'option de choisir entre donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l'article L 225-106 du Code de Commerce (étant précisé que, dans ce cas, le mandataire devrait voter par correspondance au titre de ce pouvoir), donner pouvoir au Président du Conseil d'administration, ou voter par correspondance. Les actionnaires n'ont donc pu voter que par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire unique de vote mis à leur disposition à cet effet sur le site internet de la société. Conformément aux instructions reçues, le formulaire unique de vote devait être reçu au siège social de la Société ou à l'adresse électronique auplata@actus.fr au plus tard le 26 novembre 2020 à 15 heures.

Compte tenu des restrictions de déplacement dues à la pandémie, l'Assemblée Générale se tiendra à huit clos dans les locaux de Tribeca Asset Management (Bogota) en présence du Président du Conseil d'administration. Conformément à l'article 8 du décret 2020-418, dont l'application a été prorogée jusqu'au 30 novembre 2020 par décret 2020-925 du 29 juillet 2020, l'Assemblée Générale se tenant hors la présence physique des actionnaires, le Conseil a décidé de désigner comme scrutateurs pour ladite Assemblée Générale Madame Claire Guglielmi et Monsieur Dominique Mussy.