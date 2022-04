Auplata Mining Group met fin à la ligne de financement avec Rare Earth Global

(Boursier.com) — Auplata Mining Group a résilié à l'amiable par anticipation le financement d'un montant total potentiel maximum de 50 millions d'euros sous forme d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes de la Société (ORNANE) assorties de bons de souscription d'actions (BSA) réservée à Rare Earth Global Investments Ltd, mis en place le 4 mai 2021.

Un total de 14 ME a été tiré au titre de cette ligne de financement. En plus des deux tranches initiales de 5 ME chacune, une 3e tranche de 2,5 ME et une 4e tranche de 1,5 ME ont été tirées par exercice de Bons d'Emission afin de souscrire des ORNANE assorties de BSA.

Par ailleurs, la moitié de la commission d'engagement prévue par la ligne de financement, soit 1,25 ME, sera rétrocédée par Rare Earth Global Investments à AMG, du fait de la durée réduite pendant laquelle le financement aura été mis en place.