Auplata Mining Group : lourdes pertes en 2020

Auplata Mining Group : lourdes pertes en 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Auplata Mining Group publie ses comptes annuels 2020, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 24 mai 2021. La perte nette se creuse à 17,5 millions d'euros et la perte nette part du groupe atteint 22,1 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant est déficitaire de 3,8 millions d'euros, sensiblement équivalent à celui de l'année antérieure. Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 49,2 millions, contre 18,8 millions un an plus tôt.

Depuis le début 2021, les activités au Pérou sont stables et en ligne avec les attentes du groupe, permettant d'envisager un résultat opérationnel positif. La pandémie de la Covid-19 reste un élément pouvant impacter les opérations et la profitabilité des entités.

Les perspectives de production de la Guyane française et de son unité de production de "Dieu Merci" sont en ligne avec les attentes du groupe. L'unité devrait atteindre une production d'or sur l'ensemble de l'année 2021 d'environ 300 kg.

En ce qui concerne CMT, les prévisions pour l'exercice 2021 sont proches des performances réalisées en 2020.

En résumé, les perspectives envisagées par le Groupe pour l'exercice 2021 sont les suivantes :

- Une augmentation significative du chiffre d'affaires consolidé par l'intégration de l'activité de CMT sur une base de 12 mois ;

- Une augmentation significative du chiffre d'affaires consolidé par l'activité réalisée par l'unité de "Dieu Merci" ;

- Une augmentation, dans une moindre mesure, de l'activité d'AMG Pérou ;

- Un résultat opérationnel courant positif pour l'ensemble des entités opérationnelles du groupe à périmètre constant, c'est-à-dire AMG Guyane, AMG Pérou et CMT.