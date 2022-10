Auplata Mining Group : lourde perte au 1er semestre

(Boursier.com) — Les comptes consolidés semestriels non-audités d'Auplata Mining Group pour la période close le 30 juin ont été soumis au Comité d'audit, le 28 octobre, et approuvés par le Conseil d'administration d'AMG.

Le résultat opérationnel courant est de 3,3 ME au 1er semestre, comparativement au résultat opérationnel courant au 30 juin 2021 qui s'élevait à 4,2 ME.

Le compte de résultats semestriel consolidé présente une hausse du chiffre d'affaires de +2,0 ME soit une croissance de +6,2% par rapport au 1er semestre 2021, cette progression s'explique par l'augmentation des volumes de production enregistrés dans les entités sises au Maroc et Pérou, seule la Guyane française enregistre un net recul de production lié à l'arrêt de production au 3è trimestre 2021 et de la complexité technique de redémarrer une telle unité de production dès le 1er trimestre 2022.

Le Groupe présente un résultat opérationnel courant semestriel bénéficiaire de 3,3 ME (4,2 ME au 1er semestre 2021).

L'R-Ebitda Groupe se monte à 9,9 ME (10,6 ME au 1er semestre 2021).

Le résultat net consolidé est de -25,8 ME contre -1,2 ME un an plus tôt.