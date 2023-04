Auplata Mining Group : lancement du remboursement de l'avance consentie par TNRF

(Boursier.com) — Auplata Mining Group (AMG) annonce la constitution d'une fiducie-gestion en vue du remboursement de la dette relative aux avances en compte courant consenties par Tribeca Natural Resources Fund (TNRF) à la société.

Aux termes de cette convention de fiducie signée le 14 avril (Convention de Fiducie), Euro International Mining LLC (Euro Mining) -société à laquelle ont été cédées, le 22 décembre, la créance relative aux avances en compte courant consenties par TNRF à la société ainsi que 453.000.000 actions AMG souscrites en septembre 2022 par TNRF- a transféré en date du 14 avril à la Fiducie 304.504.786 actions AMG issues de la conversion partielle de la créance de TNRF en actions AMG en date du 22 septembre 2022 (Actions AMG Initiales) ainsi que le solde de la créance relative à l'avance en compte courant, d'un montant en principal et intérêts de 28.542.224,37 euros.

La Fiducie a pour charge :

- de céder au fur et à mesure sur le marché les Actions AMG Initiales transférées dans le patrimoine fiduciaire (le processus de "monétisation") ;

- une fois l'intégralité des Actions AMG Initiales cédées, de convertir en actions AMG la créance transférée dans le patrimoine fiduciaire, de manière structurée et organisée dans le temps, grâce à l'exercice de bons de souscription d'actions dits "equitization" (BSAE), puis de céder au fur et à mesure sur le marché les actions AMG ainsi émises (le processus d'"equitization" et de 'monétisation') ;

- de rembourser l'intégralité de la créance initialement détenue par TNRF et transférée à sa filiale Euro Mining avec le produit net de cession sur le marché des actions AMG4 encaissé par la Fiducie pendant les 245 jours de bourse suivant la signature de la Convention de Fiducie.

La mise en place de la Fiducie s'inscrit dans le cadre du programme général de désendettement du Groupe annoncé le 14 avril par la société, avec un objectif de réduction de l'endettement compris entre 61,5 ME et 75 ME en 2023 via une conversion progressive de la majeure partie de la dette en capital.