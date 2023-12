Auplata Mining Group : La production annuelle 2022 présente une progression du volume traité de 14,2%

(Boursier.com) — Auplata Mining Group - AMG publie ses comptes annuels 2022, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 4 décembre 2023. La production annuelle 2022 présente une progression du volume de minerai traite de 14,2% au niveau du groupe, grâce à une bonne performance du Maroc et du Pérou et malgré la contre-performance de la Guyane dû à la fermeture de l'usine de Dieu Merci pendant la majeure partie de l'année 2022. Soulignons en particulier la croissance en production de concentre de cuivre (+111,8%) et celles soutenues du concentré de plomb (+19,1%).

Les résultats financiers avant éléments inhabituels montrent un résultat net positif de 3,543 ME en 2022, contre une perte de 7,100 ME en 2021 soit une progression de (+10,643 ME) dû essentiellement à une augmentation du chiffre d'affaires alors que l'ensemble des coûts et des charges n'a connu qu'une légère progression.

Les comptes 2022 ont fait l'objet de divers éléments inhabituels, ceux-ci sont composés principalement de :

-De la dépréciation d'un montant de -6,6 ME sur le titre minier "Yaou" sis en Guyane française,

-De la dépréciation enregistrée pour -5,4 ME sur le titre minier "Bon Espoir" sis également en Guyane française,

-De dotations exceptionnelles dans le cadre de rupture de contrat et litiges sociaux pour -0,7 ME

-D'une provision pour litige a été enregistrée dans le cadre du contrôle mené par l'Office des changes sur la société CMT portant sur les opérations d'investissements durant les exercices 2012 à 2022. Sur la base des estimations les plus récentes, le Groupe à provisionner dans ses comptes un montant de 4,3 ME.

Le Groupe a enregistré dans les comptes 2022, 24 ME d'impacts liés à la juste valeur des changes financières liées aux émissions d'emprunts convertibles pour 22,4 ME, et 1,6 ME de mise à la juste valeur des instruments dérivés incorporés aux dettes financières.

Le Groupe a enregistré dans les comptes 2022, 26,5 ME d'impacts fiscaux liées à l'évolution du taux d'impôt aux Maroc passant de 20% en 2022 à 35% en 2026. L'impact correspond à l'adaptation du taux d'impôt appliqué à la juste valeur des actifs miniers déterminée en 2021 lors de l'exercice d'allocation du prix d'acquisition.

Le résultat opérationnel courant se monte à 11,4 ME vs. 11,2 ME en 2021, cette stagnation s'explique par un arrêt temporaire de production en 2022 de l'unité Dieu Merci, qui malgré cela a pris la décision de maintenir l'emploi et autres maintenances nécessaires au redémarrage de son activité en 2023.

Les dotations aux amortissements se montent à 16,4 ME vs. 14 ME en 2021, cette augmentation est en phase avec les investissements réalisées les exercices précédents.

Le R-EBITDA généré par le Groupe se monte à 27,8 ME vs. 25,2 ME en 2021.

Le résultat net présente une perte de 65,2 ME provenant majoritairement d'éléments inhabituels, hors éléments inhabituels le résultat net se monte à +3,5 ME.

Les fonds propres diminuent de 46,1 ME par suite des pertes affectées de l'exercice 2022 pour -65,2 ME, le dividende versé par CMT revenant aux intérêts de tiers pour -8,8 ME, et variation des écarts de réévaluation des devises pour -8,8 ME, partiellement compensées par les augmentations de capital et primes pour 13,7 ME, de 23,7 ME de variation de juste valeur liés à l'émission des emprunts obligataires.

Les "passifs non courants" se composent principalement des provisions pour (16,3 ME), de dette financière à plus d'un an pour 68,8 ME vs. 42,3 ME, cette augmentation de la partie dette financière non-courants s'explique par la volonté du Groupe de réorganiser son endettement et d'améliorer le financement structurel en favorisant un meilleur équilibre bilanciel.

Les passifs non courants comprennent également les impôts différés passifs qui ont cette année fortement augmenté suite à l'adaptation du taux d'impôt au Maroc passant de 20% en 2022 à 35% en 2026.

Perspectives 2023

AMG (Guyane) : Les améliorations techniques amenées depuis plusieurs mois ont été réalisées au cours du second semestre 2022, ces efforts ont été récompensés, l'usine de "Dieu Merci" a nettement amélioré sa production en 2023 et envisage d'atteindre 400 Kg (+253% vs 2022).

AMG Pérou : Le Pérou fait face depuis 2023 a des défis structurels et conjoncturels, d'une part le pays a été paralysé par des grèves générales pendant le 1er trimestre de l'année. Et d'autre part un changement complet de l'équipe Managériale a été exécuté durant le 2nd semestre.

Le Groupe fourni le support nécessaire pour que AMG Pérou retrouve les performances attendues, et une croissance rentable. L'année 2023 sera une année d'un renouveau dans la gestion dynamique et collaborative entre l'ensemble des départements en local mais également au niveau du Groupe.

CMT : Les ambitions de la société CMT ont été revues et le Groupe s'attend à l'une des meilleures années historiques en termes de production et de résultat opérationnel. Toutefois, le résultat net attendu sera impacté par une provision pour litige. En effet, la société a été contrôlée par l'office des changes sur les exercices 2012 à 2022, des infractions ont été qualifiées par l'Office des changes, malgré les justificatifs probants remis par la société. CMT demeure confiant sur une résolution positive de ce litige eu égard aux justifications probantes apportées lors du contrôle.

Le Groupe continue sa stratégie de développement en procédant à la participation en tant que futur actionnaire de propriétés minières en Afrique (République Démocratique du Congo) possédant des gisements aurifères de premier plan.

Le Groupe AMG deviendra dans le courant du 1er trimestre 2024 actionnaire de la société Stratégos Mining and Exploration, société active dans la gestion des actifs opérationnels Namoya Mining SAU, Kamituga Mining SAU, Lugushwa Mining SAU et Banro Congo Mining SAU.