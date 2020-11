Auplata Mining Group : la production a repris sur le site de 'Dieu Merci'

(Boursier.com) — Auplata Mining Group fait le point sur le site de Dieu Merci. Après la réalisation des améliorations techniques faites depuis le mois de juin 2020, et ce malgré les difficultés liées à la pandémie, tant logistiques qu'au niveau de la disponibilité des consultants spécialisés, mais également malgré l'augmentation de certains coûts, la production a redémarré début octobre sur le site, annonce le groupe minier.

Consécutivement à ce redémarrage, un premier lot de charbon chargé en or a été récupéré et traité dans l'atelier d'élution, sous la supervision d'un spécialiste mandaté par le fournisseur du système. À la suite de ces opérations, un lingot a été coulé. Son poids, avant raffinage, est de 6.201 grammes et son titre est estimé à 90% d'or fin. Le poids d'or fin exact ne sera connu qu'après le traitement par le raffineur auquel il a été expédié.

AMG est confiant en l'avenir et considère comme très encourageant ces premiers indicateurs de production, en pleine pandémie.