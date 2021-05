Auplata Mining Group : l'heure de la rentabilité ?

Auplata Mining Group : l'heure de la rentabilité ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Auplata Mining Group annonce la prochaine création de sa filiale AMG Congo qui aura pour objet d'opérer et de développer des actifs miniers dans ce pays connu pour la richesse de son sous-sol. Le groupe fait aussi état des résultats provisoires du premier trimestre 2021 en forte hausse vis-à-vis de l'exercice précédent. "Une année de référence se dessine pour AMG qui devrait afficher un flux de trésorerie opérationnel excédentaire sur l'ensemble de ses filiales", estime le groupe minier.

En Guyane Française, le résultat net provisoire ressort à 409.000 euros pour le premier trimestre, pour 750.000 euros de résultat opérationnel et 3,79 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au Pérou, le résultat net est déficitaire de 266.000 euros, alors que le résultat opérationnel se situe à 241.000 euros et que le CA s'établit à plus de 3 millions. Au Maroc, le bénéfice net est de 1,385 ME, le résultat opérationnel ressort à 2,645 millions et le CA se monte à 5,71 millions. AMG Groupe affiche globalement un bénéfice net trimestriel de 1,53 million, un résultat opérationnel de 3,64 millions et un CA de 12,54 millions d'euros.