Auplata Mining Group : l'année sera légèrement bénéficiaire

(Boursier.com) — Les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2023 d'Auplata Mining Group, comprennent 6 mois d'activité de l'ensemble des opérations en Guyane française, au Maroc et au Pérou. Le groupe présente un chiffre d'affaires de 39,6 millions d'euros (34,4 ME en 2022). Cette progression s'explique par l'augmentation des revenus enregistrés dans les deux des entités du Groupe (Maroc et Guyane), malgré une contre-performance de production au Pérou pendant plus de 3 mois : Pérou -7,3 ME ; Maroc + 4,3 ME ; Guyane +8,2 ME.

Le groupe présente un résultat opérationnel courant bénéficiaire de 8,1 ME (3,3 ME en 2022).

Le résultat net consolidé présente une perte de -1,3 ME (-25,8 ME au 1er semestre 2022), incluant l'impact financier de emprunts convertibles selon IFRS9 de -1,9 ME.

Les fonds propres ne varient pas significativement et démontrent une augmentation nette de 1,5 ME passant de 81,4 ME au 31 décembre 2022 à 82,9 ME au 30 juin 2023.

Perspectives 2e semestre 2023

Les activités du 2e semestre 2023 devraient s'inscrire dans la continuité du 1er semestre.

Les perspectives envisagées par le Groupe pour l'exercice 2023 sont une augmentation du chiffre d'affaires des entités AMG Guyane et CMT par une activité soutenue, des prix de ventes des métaux élevés et un chiffre d'affaires en recul en ce qui concerne les activités au Pérou.

Une augmentation du chiffre d'affaires consolidé est attendue pour l'exercice 2023. Le résultat opérationnel courant sera positif pour l'ensemble des entités opérationnelles du Groupe, à périmètre constant,

Auplata Mining Group vise un résultat opérationnel consolidé significatif et devrait pouvoir clôturer l'année sur un léger bénéfice net.