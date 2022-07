Auplata Mining Group : fait le point sur la demande remboursement des sommes dues à SAS

(Boursier.com) — Auplata Mining Group (AMG) effectue une clarification sur la demande par San Antonio Securities (SAS) du remboursement en numéraire de l'avance en compte courant consentie à la société lui ayant permis de détenir indirectement 37,04% de la Compagnie Minière de Touissit (CMT).

Suite au communiqué de presse du 7 juin, Auplata Mining Group (AMG) et San Antonio Securities (SAS) se sont rapprochées afin de clarifier les conséquences découlant du remboursement ou du non-remboursement des sommes prêtées par SAS.

Conformément aux termes du Protocole d'Investissement du 19 février 2020, modifié, AMG a reçu le 30 mai 2022 une notification de SAS demandant le remboursement en numéraire de son avance de compte courant de 28,4 millions d'euros en principal plus intérêts (au 31 juillet 2022) plus le paiement final exigible du prix de vente des actions du fonds OSEAD pour un montant total de 3,7 ME, soit un montant total de 32,1 MR au 31 juillet 2022.

Si AMG rembourse en numéraire l'intégralité du montant dû à SAS au plus tard le 31 août 2022 et si le dernier paiement exigible du prix de vente des actions du fonds OSEAD de 3,7 ME est payé au plus tard le 31 août 2022, AMG restera propriétaire de toutes les actions du fonds OSEAD et donc indirectement de 37,04% de CMT et deviendra propriétaire le 1er septembre 2022 de toutes les actions d'Osead Gestion, société de gestion du Fonds Osead, qui lui seront transférées par SAS.

Si AMG ne rembourse pas l'intégralité du montant dû à SAS au plus tard le 31 août et si le dernier paiement exigible du prix de transfert des actions du fonds OSEAD de 3,7 ME est versé au plus tard le 31 août 2022, SAS deviendra propriétaire le 1er septembre 2022 de toutes les actions du fonds OSEAD et donc indirectement de 37,04% de CMT, conformément à l'engagement unilatéral de vendre les parts du fonds OSEAD et au nantissement des parts du fonds OSEAD accordé par AMG aux termes du Protocole d'Investissement, à titre de garantie pour le remboursement des sommes prêtées par SAS à AMG, SAS restera également propriétaire de l'ensemble des actions d'Osead Gestion, société de gestion du Fonds Osead.

La société continue activement ses recherches de financement afin de permettre, conformément au délai contractuel imparti, un remboursement des sommes dues à SAS.