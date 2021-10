Auplata Mining Group fait le point

(Boursier.com) — Auplata Mining Group (AMG) effectue un point de situation sur la production du groupe au mois de septembre 2021 en Guyane française, au Pérou, et au Maroc.

En Guyane française

- Minerai traité : 6.022 tonnes (51.269 tonnes en 2021)

- Or produit avant affinage : 22.831 grammes (276.019 grammes en 2021)

- Titrage d'or estimé : 92,3% (93,4% en 2021).

Au Pérou

- Minerai traité : 10.049 tonnes (77.623 tonnes en 2021)

- Concentré de Zinc : 833 tonnes (6.168 tonnes en 2021)

- Concentré de Plomb : 389 tonnes (3.140 tonnes en 2021)

- Concentré de Cuivre : 42 tonnes (215 tonnes).

Au Maroc

- Minerai traité : 28.500 tonnes (214.000 tonnes en 2021)

- Concentré de Zinc : 240 tonnes (1.960 tonnes en 2021)

- Concentré de Plomb : 1.900 tonnes (14.155 tonnes en 2021).

Bilan exploratoire

Auplata Mining Group effectue également un point d'actualité sur ses campagnes exploratoires...

En Guyane française, à 'Dieu Merci', la première campagne de forages diamantés (DDH s'est achevée. Elle a permis de mettre à jour des zones minéralisées ainsi qu'un nouveau gisement appelé 'César', situé à environ 150 mètres de l'usine de lixiviation actuelle. Cette campagne va permettre d'entrer dans une seconde phase d'interprétation et de détermination des ressources. Les dernières intersections identifiées confirment la continuité géologique du gisement 'César'. Les résultats définitifs sont attendus pour la fin du mois d'octobre.

Au Pérou, les forages de reconnaissance de la Mine souterraine 'El Santo' se poursuivent. Ils ont recoupé des intersections à haute teneur en Zinc (Zn) et Argent (Ag), ainsi qu'une zone de remplacements (arénites) dont les teneurs sont plus faibles, mais les volumes plus importants. En outre, le forage des anomalies IP de 'San Miguel' a débuté, et atteint déjà 378m.

Auplata en appel

Suite au jugement du tribunal administratif de la Guyane en date du 30 septembre 2021, la société a interjeté appel du jugement devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 15 octobre 2021. Également, Auplata Mining Group a présenté une requête de sursis à exécution du jugement devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 22 octobre.

En séance, l'action Auplata Mining Group gagne 0,98% à 0,03 euro, redonnant 83,3% depuis le 1er janvier.