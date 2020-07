Auplata Mining Group fait le point

(Boursier.com) — Auplata Mining Group ne diffuse pas de données comptables quant à son exploitation au 2e trimestre 2020. En revanche, la société d'exploitation minière évoque ses activités dans le contexte de pandémie du COVID-19.

Vers une augmentation de rentabilité ?

L'impact macroéconomique de la pandémie du COVID-19 sur l'ensemble de l'activité industrielle d'Auplata Mining Group, y compris l'industrie minière, s'est donc confirmé au 2e trimestre. Les mesures de relances économiques prises par les gouvernements durant cette période ont permis à l'industrie minière, considérée comme "secteur stratégique " notamment au Pérou, de limiter l'impact de la crise sanitaire. La situation a forcé l'industrie à se réorganiser et à optimiser ses coûts ce qui pourrait potentiellement laisser anticiper une augmentation de la rentabilité du secteur une fois la crise sanitaire terminée.

Reprise de production

Malgré la situation d'incertitude face à la pandémie du COVID-19, des signes de reprise sont à noter. La demande globale et la consommation connaissent un léger rebond suite au déconfinement et à la reprise de l'activité économique dans la plupart des pays développés. Les usines manufacturières retrouvent peu à peu le niveau de production pré-pandémie ce qui signifie que la consommation des matières premières repart à la hausse.

L'industrie minière, comme l'ensemble des autres activités industrielles, est toujours impactée par ces effets macroéconomiques. Les indicateurs semblent néanmoins indiquer que la période la plus difficile soit probablement passée. Le risque d'une "deuxième vague" reste néanmoins présent dans l'ensemble des pays et secteurs d'activités, un certain nombre de pays procédant à des reconfinements partiels.

En Guyane française, la reprise de la production est prévue pour le début du mois de septembre. Dans le cadre de la préparation de ce redémarrage, des tests d'optimisation ont été réalisés.

Au Pérou, le gouvernement ayant décrété le secteur minier comme stratégique, AMG a pu poursuivre ses opérations durant le 2è trimestre 2020 à un rythme toutefois réduit. Il est cependant escompté que l'Ebitda soit positif en fin d'année. Au 2e trimestre, 18.115 tonnes de minerai ont été extraites de la mine d'El Santo (-50% par rapport aux prévisions). 24.842 tonnes ont été traitées par l'usine d'Ana María (-16% par rapport aux prévisions).

Stratégie

La conjoncture économique est désormais liée à l'évolution de la situation sanitaire mondiale. AMG estimait que le rebond et le retour aux prix constatés avant la pandémie ne serait pas attendu avant le 4ème trimestre 2020. Si la tendance haussière se poursuit, il est possible que le retour aux prix du début d'année intervienne dans le courant du 3e trimestre, ce qui permettrait à AMG de revoir ses prévisions à la hausse.

Seules les opérations de Guyane française ont dû être suspendues. Les activités péruviennes et marocaines se sont poursuivies en ayant pris les précautions sanitaires nécessaires.

Au Pérou, l'activité d'exploration se focalise sur l'évaluation économique de zones d'extraction polymétalliques à fort potentiel en or et en argent. Ainsi l'ancienne mine de Suyckutambo fait l'objet d'une réhabilitation et faisabilité dans un contexte de hausse du prix des métaux précieux (or et argent). Les résultats de cette étude sont attendus dans les prochains mois. Si cette évaluation économique s'avère concluante, AMG pourrait bénéficier d'un effet levier, tant en Guyane française qu'au Pérou.

L'Assemblée générale d'approbation des comptes annuels 2019 se tiendra le 30 septembre.