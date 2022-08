Auplata Mining Group : évolution de la gouvernance à la Compagnie Minière de Touissit

(Boursier.com) — Suite au remboursement de la dette San Antonio Securities et au maintien par Auplata Mining Group (AMG) de sa participation contrôlante indirecte dans la société Compagnie Minière de Touissit (CMT), le conseil d'administration de CMT du 8 août a renforcé la gouvernance de l'entreprise. Il compte désormais un conseil d'administration présidé par Luc Gerard, qui assume désormais également les fonctions de Directeur Général en remplacement de Juan Carlos Rodriguez, démissionnaire.

La nouvelle composition du conseil d'administration de CMT est donc la suivante :

- Luc Gerard (Président - Directeur Général) ;

- AMG, représentée par Karim Robo (Administrateur) ;

- Asareh Mansoori (Administrateur) ;

- Hervé Crausaz (Administrateur) ;

- Amine Amor, Administrateur, nouvellement coopté en remplacement de German Chaparro, démissionnaire ;

- Jawad Youssefi, Administrateur, nouvellement coopté en remplacement de Pablo Cambra, démissionnaire ;

- Ramon Carrasco : Administrateur, nouvellement coopté en remplacement de Juan Carlos Rodriguez, démissionnaire

Les cooptations de Messieurs Amine Amor, Jawad Youssefi et Ramon Carrasco seront soumises à la ratification de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de CMT.

Guillaume Leclerc est nommé, à titre intérimaire, en qualité de Responsable Pays pour le Maroc.

Luc Gérard, Président-Directeur général de la Société et de CMT déclare : "Cette réorganisation du Conseil d'Administration de CMT permet de doter cette dernière d'une plus grande expertise minière et de connaissances du marché financier Marocain. Cette gouvernance renforcée permettra à CMT de poursuivre et d'accélérer sa stratégie de développement et de croissance".