Auplata Mining Group en pertes de 10 millions d'euros en 2019

Auplata Mining Group en pertes de 10 millions d'euros en 2019









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les comptes sociaux et consolidés d'Auplata Mining Group sont finalisés et en cours de relecture et de validation auprès des Commissaires aux Comptes afin que le Rapport annuel puisse être publié. Dans cette attente, il est présenté un résumé condensé. Les comptes consolidés au 31 décembre 2019 se composent du périmètre incluant les entités AMG (ex-Auplata) et ses filiales : SMYD, Verdal Reforestage, Armina Ressources Minières, TNRF Holding, Brexia International Ltd, GPMI, AMG Pérou (ex-BGPP) et OSEAD Mining Côte d'Ivoire (détenue à 50%).

Ce résumé condensé tient compte du traitement comptable très spécifique de l'opération d'apport qui a été analysé, conformément à la norme IFRS 3 'Regroupement d'Entreprises' comme une acquisition inversée réalisée par étapes. Le traitement de cette opération, rare et techniquement complexe, a nécessité l'appui et l'intervention de spécialistes en consolidation et en normes IFRS faisant autorité.

Le chiffre d'affaires 2019 ressort à 18,83 ME contre 19,54 ME un an avant. La perte opérationnelle se situe à 2,43 ME, contre 1,43 ME de profits un an avant. Le résultat courant est une perte de 11,08 ME, contre 4,65 ME de déficit un an plus tôt. Le résultat net part du groupe est déficitaire de 10,05 millions d'euros, contre 4,04 millions un an avant.

Le groupe continue sa stratégie de développement en procédant à l'analyse et l'évaluation de propriétés minières en Afrique et en Amérique du Sud possédant un potentiel en métaux stratégiques plus particulièrement en République Démocratique du Congo et au Maroc. Le groupe AMG a aujourd'hui "besoin de la confiance de ses actionnaires et de sérénité pour mener à bien la stratégie développée et sa mise en place sur le long terme, et cela dans le contexte actuel de crise sanitaire, social, politique et économique totalement inédit", ajoute AMG.