Auplata Mining Group : départ de Karim Robo

(Boursier.com) — Karim Robo, souhaitant se consacrer à d'autres opportunités professionnelles, a quitté le Groupe Auplata Mining Group, à compter du 1er octobre.

Le Groupe AMG "remercie Karim Robo pour son implication au sein des activités d'exploration et de développement du Groupe" et "lui souhaite un bel avenir et des réussites pour la suite de sa carrière professionnelle".

L'exploration minière continue d'être assurée en interne au niveau de chaque entité du Groupe (AMG, AMG Pérou et CMT), désormais sous la supervision du nouveau Directeur des Opérations Groupe, Mohamed Ourriban.